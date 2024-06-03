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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баста анонсировал матч «Ростова» и СКА: «Надеюсь, получится сыграть на «Ростов-Арене», это большое событие для города»

– Возможно ли проведение товарищеского матча между СКА и «Ростовом»? – Мы вчера разговаривали с Арташесом (Арутюнянцем, президентом «Ростова» – Спортс), ориентировочно в сентябре, в районе даты дня города должны сыграть.

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