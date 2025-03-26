В Рязани одна девушка хотела открыть кондитерскую, вторая – купить машину, но они связалась с наркотиками

В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с полицейскими Московского района города Рязани раскрыли деятельность двух 22-летних местных жительниц, занимавшихся распространением крупных партий запрещённых веществ.