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Клаудиньо перед «Аланией»: «Зениту» хочется завершить год золотым дублем»

Хавбек «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в РПЛ. Также бразилец высказался в преддверии четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией».

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