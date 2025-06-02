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Бывшая жена Андрея Аршавина снялась в платье с разрезом до бедра

Бывшая жена Андрея Аршавина снялась в платье с разрезом до бедра

Российская телеведущая Юлия Барановская снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает три миллиона подписчков.

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