Бывшая жена Андрея Аршавина снялась в платье с разрезом до бедра

Российская телеведущая Юлия Барановская снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает три миллиона подписчков.