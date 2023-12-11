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ВДВ выбили врага с позиций и взяли 20 пленных. Сводка СВО на 11 декабря

ВДВ выбили врага с позиций и взяли 20 пленных. Сводка СВО на 11 декабря

Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которых называют «ивановские десантники» (по месту дислокации в городе Иваново), за минувшие сутки выбили украинских военных с занимаемых позиций к северо-западу от Артемовска.

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