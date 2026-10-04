Рейтинг стран: крупнейшие потребители пресной воды / © World Visualized Согласно данным, использованным в инфографике, ежегодный объем забора пресной воды в Индии составляет около 761 миллиарда кубических метров (из них около 688 миллиардов кубических метров используется в сельском хозяйстве).