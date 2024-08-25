Страна и люди
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Страна и люди

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Врач Романенко назвала опасность самолечения ковида для окружающих

Врач Романенко назвала опасность самолечения ковида для окружающих

Больной, который занимается самолечением коронавирусной инфекцией, наиболее опасен для окружающих, так как становится источником бактерий с измененными свойствами, рассказала терапевт Татьяна Романенко.

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