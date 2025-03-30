Удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму как маркер предельных ставок в политической игре

Удары беспилотниками по инфраструктуре КТК дают весьма обильную пищу для размышлений. Не только для Казахстана, но и в целом по политической ситуации.
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