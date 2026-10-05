Происшествия
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Происшествия

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Полицейские Смоленщины поздравляют своих наставников с Днем учителя!

Профессия учителя – это не только передача знаний, но и формирование нравственных ориентиров, которые остаются с человеком на всю жизнь.

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