Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ходе удара по выставке "Армада" ликвидирован сотрудник польской оборонной компании

В ходе удара по выставке "Армада" ликвидирован сотрудник польской оборонной компании

Но есть и хорошие новости.Надо понимать, он там был не один.PS. Также стоит отметить, что сегодня помимо прочих пораженных в Черном море судов был атакован американский транспорт с углем, который шел на Украину у побережья Румынии.

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