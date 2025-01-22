Что общего между жестом Маска, на инаугурации Трампа, речью Мелони:"Рим снова будет столицей Европы"и фасциями на стене?

Вот вам и подтверждение двух центров влияния в США. Первый, наиболее известный: англо-иудейский союз (банки, часть "аристократических" семей, нагло-саксы) и второй, теперь как бы более проявившийся: Ватикан (римские традиции, христианство, другая часть "аристократических" семей, другая часть иудеев). "Демократы" и "Республиканцы".

Sergiy Che

Ну хорошо, что там не все столь туполобые долбокряки что бы с такой истеричной реакцией на сей символ реагировать (он и в гербе Франции есть и ишшо у Петра I в памятниках полтавской победы пользовался и половина Петербурга оным покрыта в разных местах)) -