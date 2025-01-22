ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера из США пришли кадры, как Илон Макс, который в команде Трампа (будет сопредседателем департамента по эффективности правительства (DOGE), а на деле, вероятнее всего, окончательно оформится, как часть глубинной власти и разведаппарата США), выкинул руку вверх, продемонстрировав весьма одиозный жест.
Что общего между жестом Маска, на инаугурации Трампа, речью Мелони:"Рим снова будет столицей Европы"и фасциями на стене?
Комментарии
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Дмитрий Бирюков
Вот вам и подтверждение двух центров влияния в США. Первый, наиболее известный: англо-иудейский союз (банки, часть "аристократических" семей, нагло-саксы) и второй, теперь как бы более проявившийся: Ватикан (римские традиции, христианство, другая часть "аристократических" семей, другая часть иудеев). "Демократы" и "Республиканцы".
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10 час.
Sergiy Che
Ну хорошо, что там не все столь туполобые долбокряки что бы с такой истеричной реакцией на сей символ реагировать (он и в гербе Франции есть и ишшо у Петра I в памятниках полтавской победы пользовался и половина Петербурга оным покрыта в разных местах)) -
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9 час.
МБ
Максим Буров
Сатанисты и масоны.
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7 час.
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