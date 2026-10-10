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Соболев о неназначенном пенальти в ворота «Краснодара»: «Хорошо, что не поставили. Нытья бы было на всю страну опять. Глушенков сам спотыкается, такое ставить нельзя, но в эпоху ВАР – можно»

Нападающий « Зенита »  Александр Соболев высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче с « Краснодаром » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2).

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