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Некоторые жители Финляндии хотят изучать русский язык

Некоторые жители Финляндии хотят изучать русский язык

Не все жители Европы поддерживают антироссийские выпады властей ЕС. Жители города Лахти (Финляндия) хотят продолжать изучение русского языка, о чем было сказано в специальном опубликованном письме, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Известия».

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