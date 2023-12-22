Не все жители Европы поддерживают антироссийские выпады властей ЕС. Жители города Лахти (Финляндия) хотят продолжать изучение русского языка, о чем было сказано в специальном опубликованном письме, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Известия».