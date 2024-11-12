WSJ: Трамп назначит советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца

По данным WSJ, Уолтц начнет работать на этой должности в разгар затянувшихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и ожидается, что Трамп попробует предотвратить дальнейшую эскалацию за счет усиления сдерживания оппонентов страны за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии