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Царьград

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Суд в Крыму перенес иск Росприроднадзора к «Юг Инвест» на 141,94 млн

Суд в Крыму перенес иск Росприроднадзора к «Юг Инвест» на 141,94 млн

Арбитражный суд Республики Крым перенес на 20 октября 2026 года рассмотрение иска Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с керченского ООО «Юг Инвест» 141,94 млн рублей за ущерб почве.

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