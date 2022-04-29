Владимир Путин провёл встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым вчера, 28 апреля. Глава региона доложил президенту о тех изменениях, которые произошли в крае за последние полтора года, а также о планах по дальнейшему развитию.