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Хабаровский край возвращает себе позиции восточной столицы России — эксперт

Хабаровский край возвращает себе позиции восточной столицы России — эксперт

Владимир Путин провёл встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым вчера, 28 апреля. Глава региона доложил президенту о тех изменениях, которые произошли в крае за последние полтора года, а также о планах по дальнейшему развитию.

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