В Таджикистане вступил в силу запрет на ношение хиджаба

В Таджикистане произошло событие весьма значительное в социально-политическом смысле, при этом в контексте данного события можно говорить больше о внешней политике, хотя касается оно внутреннего уклада среднеазиатской республики.
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