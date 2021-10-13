Заноза

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Юрий Селиванов: Локомотив истории заднего хода не имеет

Юрий Селиванов: Локомотив истории заднего хода не имеет

Должностное лицо второго плана, направленное Вашингтоном в Москву, явным образом не соответствует масштабу проблем и возможностей, которые существуют в отношениях двух крупнейших военно-политических держав мира Российская пресса в весьма сдержанных выражениях передает информацию о ходе визита в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд:     «Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.

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А Кудасов
После её выхода с печеньками в Украине я её бы не считал уважаемой.
Владимир Терентьев
США созрели для некоторых уступок, но похоже у Нуланд язык не поворачивается после всего того, что они натворили...
Борис Осипов
Andrew Kley
Хорошо что в Америке слоны не водятся.
Борис Осипов
Так завезут...как негров...

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