Юрий Селиванов: Локомотив истории заднего хода не имеет

Должностное лицо второго плана, направленное Вашингтоном в Москву, явным образом не соответствует масштабу проблем и возможностей, которые существуют в отношениях двух крупнейших военно-политических держав мира Российская пресса в весьма сдержанных выражениях передает информацию о ходе визита в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд: «Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.