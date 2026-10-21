Украинские беспилотники продолжают угрожать Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а воздушное пространство стран Балтии превращается в один из ключевых факторов безопасности российского Северо-Запада.
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