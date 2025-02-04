«Такого в России еще не было»: как проект «Моя школа» изменит образовательное пространство Москвы

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. «Моя школа» является беспрецедентным по масштабу проектом, который качественно изменит образовательные учреждения столицы, заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Ирина Каклюгина.
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