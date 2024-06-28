В 2009 году художники Май Ямасита и Наото Кобаяши (Mai Yamashita и Naoto Kobayashi) создали работу Telepathy.
Телепатия
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В 2009 году художники Май Ямасита и Наото Кобаяши (Mai Yamashita и Naoto Kobayashi) создали работу Telepathy.
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