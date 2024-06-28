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Вымышленные вселенные и их обитатели

113 подписчиков

Свежие комментарии

  • Тарасов Сергей
    Кстати, а знаешь ведь Жихарку? Если да, то какой будет твоя реакция, когда узнаешь, что в оригинале сказки она была м...Не узнать злобную...
  • Тарасов Сергей
    Например: "Слышит старик: едет на ступе Баба Яга. Подъехала и стала ругаться, что он камней на дорогу навалил и спраш...Не узнать злобную...
  • Тарасов Сергей
    Ну надеюсь про то, почему американцы рискют пест/толкач Бабе Яге, вы поняли. Пест-также как и его спутница ступа, сам...Не узнать злобную...

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