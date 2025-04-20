Иркутск: цены на зелень кусаются, но есть и хорошие новости

Цены на свежую зелень в Иркутске по-прежнему остаются высокими, однако есть и положительные сдвиги. На площади возле торгового комплекса килограмм петрушки, укропа и зеленого лука можно приобрести за 500 рублей.
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