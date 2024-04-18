Житель Ростовской области пострадал после падения обломков дрона

Пресс-служба губернатора и правительства Московской области Остекление объекта промышленного назначения получило повреждения в Каменске-Шахтинском в Ростовской области после падения обломков дрона, сбитого в ночь на четверг, 18 апреля.
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