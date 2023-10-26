Падение выручки SK hynix в прошлом квартале замедлилось до 17 %Входящая в тройку крупнейших производителей памяти южнокорейская компания SK hynix свой квартальный отчёт опубликовала на этой неделе, заложив в сознание инвесторов ещё одно зерно надежды на восстановление рынка в обозримом будущем.