Падение выручки SK hynix в прошлом квартале замедлилось до 17 %Входящая в тройку крупнейших производителей памяти южнокорейская компания SK hynix свой квартальный отчёт опубликовала на этой неделе, заложив в сознание инвесторов ещё одно зерно надежды на восстановление рынка в обозримом будущем.
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