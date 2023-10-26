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Падение выручки SK hynix в прошлом квартале замедлилось до 17 % Входящая в тройку ...

Падение выручки SK hynix в прошлом квартале замедлилось до 17 % Входящая в тройку ...

Падение выручки SK hynix в прошлом квартале замедлилось до 17 %Входящая в тройку крупнейших производителей памяти южнокорейская компания SK hynix свой квартальный отчёт опубликовала на этой неделе, заложив в сознание инвесторов ещё одно зерно надежды на восстановление рынка в обозримом будущем.

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