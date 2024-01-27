Евровойна и подрыв основ

«Рождённый ползать летать не может!» Пытаясь возвысить «летающих» революционеров над «ползающим» обывателем, «пролетарский писатель» Горький (Пешков), чьи произведения буржуазная интеллигенция, в отличие от пролетариата, знала и любила, сам не заметил, как сформулировал банальную, но великую истину.