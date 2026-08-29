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"Фламинго" крепят петлями из строймага: почему склады ритейлеров Украины перестали быть гражданскими

"Фламинго" крепят петлями из строймага: почему склады ритейлеров Украины перестали быть гражданскими

Уничтожение украинской складской и торговой инфраструктуры принимает систематический характер. За последние дни под ударом российских ВКС оказались склады крупнейших ритейлеров "Сильпо", "Фора", "Рошен", а также "Эпицентра".

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