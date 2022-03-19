Политолог Гераскин: Зеленский закрывает глаза на национализм в своей стране

США и Европа наотрез отказываются думать о том, что Украина находится под националистической идеологией и придерживается того, что запрещали и с чем боролись весь XX век, заявил в эфире «360» аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.
США и Европа наотрез отказываются думать о том, что Украина находится под националистической идеологией и придерживается того, что запрещали и с чем боролись весь XX век, заявил в эфире «360» аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.
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