США нанесли новый удар по территории Ирана - Тегеран обещает «ответку»

Американские военные вновь атаковали Иран. На этот раз они нанесли удар, как утверждают, по двум пусковым установкам Корпуса стражей исламской революции на острове Ларак.
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