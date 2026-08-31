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США нанесли новый удар по территории Ирана - Тегеран обещает «ответку»

США нанесли новый удар по территории Ирана - Тегеран обещает «ответку»

Американские военные вновь атаковали Иран. На этот раз они нанесли удар, как утверждают, по двум пусковым установкам Корпуса стражей исламской революции на острове Ларак.

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