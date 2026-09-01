Рязанская область закупит бронированный реанимобиль за 11,5 млн рублей

Автомобиль скорой помощи класса «С» для Рязанской области должен быть оснащён бронированием.Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая станция скорой медицинской помощи» объявило аукцион на поставку автомобиля скорой помощи класса «С».
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