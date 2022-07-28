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Во Франции пожарный поджигал леса «ради адреналина»

Во Франции пожарный поджигал леса «ради адреналина»

Во Франции пожарный-доброволец признался в нескольких поджогах леса, передает «Интерфакс». Как сообщил прокурор Монпелье, подозреваемый рассказал следствию, что поджигал лес в в департаменте Эро на юге страны 22 мая, 21 июля и в ночь с 26 по 27 июля.

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