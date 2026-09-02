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«Дело в Уэббере». Штайнер назвал причину спада Пиастри в 2026 году

McLaren Экс-руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что ухудшение формы Оскара Пиастри в сезоне-2026 может быть связано с изменением роли Марка Уэббера в его команде.

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