Европейцы используют все меньше пластиковых пакетов

Согласно данным, опубликованным во вторник Европейским статистическим управлением (Евростат), каждый житель Евросоюза в 2021 году использовал в среднем 77 тонких пластиковых пакетов (LPCB), что на 11 меньше, чем в 2020 году.
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