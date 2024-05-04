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Илья Воробьев о предложении от ЦСКА: «Мне поступил звонок. Нужно было предоставить конспект, каким я вижу развитие команды и пути достижения самых высоких задач»

В сезоне-2023/24 бывший тренер «Металлурга» не возглавлял ни одну команду. В ЦСКА он пришел на смену Сергею Федорову, выигравшему с клубом два Кубка Гагарина (2022, 2023 годы).

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