Что творит пьянючая Настя Волочкова:стыд потеряла совсем

Пьяный дебош: Анастасию Волочкову выгнали из турецкого отеля Экстравагантная балерина снова в центре скандала.
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