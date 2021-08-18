Доходы россиян подсчитали в картофельном эквиваленте

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в картошке. В первом полугодии 2021 года на среднюю российскую зарплату можно было приобрести 1 232 килограмма картофеля, что на 26,6% меньше, чем годом ранее.