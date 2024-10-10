Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:За прошедшую ночь при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено92 (!) украинских БПЛА самолетного типа:47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края.
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