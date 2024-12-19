Язабыл Падписацца Асёл Путин провёл Прямую линию победителя «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – так в ходе своей «Прямой линии» с народом и СМИ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как его изменили без малого три года СВО.
Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Наоборот- это Эрдоган доказал, что Он там хозяин, а не Россия! Конечно нужно держать марку даде при плохой игре, а тем более ПРОИГРАННОЙ ПОВСЕМ СТАТЬЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ!!! УВЫ... АМЕРИКАНСКИЙ журналист в двух словах дал понять , где теперь Россия в глазах Запада! Они же понимают, как мы блефуем! Это же они проверили на беспилотниках, которые до Урала свободно проникали и бомбили, так что Орешник здесь не спасет нас от больших проблем при огромном возможном запуске против нас боевых головок-и они и мы это Реально понимаем! Для этого необходимо сплошное РЭБовское поле вдоль границ( как было в СССР), сплошное закрытие всех участков возможного поражения от атак противника, да еще и необходимый сверх запас средств поражения пусков противника как в воздушном перехвате, так и для наземной нашей атаке! Увы... Вот в этом и есть главная проблема, которую и мы не решили, и противник знает об этом! А ещё , как они заявляют, что через 2 часа уже знают на Западе, что мы решили, а наши войска через сутки минимум об этом узнают!!!
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2 час.
Людмила Фирстова
Если человек идиот, то это не излечимо! Вы о чем тут пишите?! Кто проиграл?
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1 час.
Людмила Фирстова
Посмотрела ваш аккаунт и комментарии на других сайтах, явное ЦИПСО!. Сам себя сдал!
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1 час.
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