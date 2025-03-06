Тысячи людей стали жертвами сети мошенников, использовавшей фальшивую рекламу с участием знаменитостей

Организованная сеть мошенников, действующая из Грузии, украла 35 миллионов долларов у тысяч жертв в Великобритании, Европе и Канаде, используя в Facebook и Google фальшивую рекламу с участием знаменитостей, пишет The Guardian.
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