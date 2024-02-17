Кимаковский: ВСУ потеряли 300 солдат, пытаясь выйти из окружения под Донецком

Советник руководителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в субботу, 17 февраля, сообщил, что Вооруженные силы Украины менее чем за сутки потеряли порядка 300 солдат, пытаясь выйти из окружения под Донецком.