Кимаковский: ВСУ потеряли 300 солдат, пытаясь выйти из окружения под Донецком

Советник руководителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в субботу, 17 февраля, сообщил, что Вооруженные силы Украины менее чем за сутки потеряли порядка 300 солдат, пытаясь выйти из окружения под Донецком.
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