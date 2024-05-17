«Отец один», — Чернышев отказался быть папой для детей Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк появилась в жизни Петра Чернышева не одна, а с целым семейством. Девушка сразу рассказала своему кавалеру о том, что у нее есть 2 детей и если он против этого или не желает находить с ними общий контакт, то, к сожалению, их дороги разойдутся, потому что комфорт и душевный покой Ани и Майкла были у актрисы всегда на первом месте.