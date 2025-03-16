Песков считает отношение ЕС к перемирию «флюгерообразным поведением»

Песков назвал флюгерообразным поведением отношение ЕС к перемирию на Украине Перемена позиции некоторых европейских лидеров относительно перемирия на Украине — это проявление «флюгерообразного поведения», заявил Песков.
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