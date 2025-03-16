Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    "...однажды окружили её у остановки и сказали: „Ты будешь нашей, никуда не денешься“». Елена бросилась к участковому,...«Ваши дома будут ...
  • Катерина
    Уж  не  Михалкову  вякать  на   ЭТУ  тому😡......https://rutube.ru/video/e3450a84325d12bc81d93fc33bcf1d72/Загадка Ельцин Це...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Солдаты России лучшие воины в мире. Так было и будет во все времена. Дай вам Бог сил и здоровья, ребята!"Сила духа россий...

Песков считает отношение ЕС к перемирию «флюгерообразным поведением»

Песков считает отношение ЕС к перемирию «флюгерообразным поведением»

Песков назвал флюгерообразным поведением отношение ЕС к перемирию на Украине Перемена позиции некоторых европейских лидеров относительно перемирия на Украине — это проявление «флюгерообразного поведения», заявил Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх