Слово и дело

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Министр Решетников указал на ключевые угрозы для экономики России

Министр Решетников указал на ключевые угрозы для экономики России

Мировая рецессия и дефицит кадров могут стать основными проблемами для экономики России, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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