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Импорт золота в Китай установил рекорд, превысив 1000 тонн за восемь месяцев

Импорт золота в Китай установил рекорд, превысив 1000 тонн за восемь месяцев

Импорт золота в Китай с начала 2026 года превысил 1000 тонн, обновив рекорд по данным таможенной статистики, которая ведется с 2017 года.

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