Вопрос о применении тактического ядерного оружия

Запад слишком расслабился и привык к тому, что в классических концепциях ядерное оружие ограничено функцией «церемониального меча».
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