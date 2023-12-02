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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роке перейдет в «Барселону» зимой. «Атлетико Паранаэнсе» сообщил, что 4-го декабря форвард проведет последний домашний матч за клуб

Роке перейдет в «Барселону» зимой. «Атлетико Паранаэнсе» сообщил, что 4-го декабря форвард проведет последний домашний матч за клуб

«Атлетико Паранаэнсе» сообщил, что матч против «Сантоса» станет для 18-летнего футболиста последним на домашней арене красно-черных.

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