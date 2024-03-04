БАПОР в пытках своих сотрудников обвинило Израиль

Агентство ООН по ближневосточным делам для поддержки палестинских беженцев и организации работ (БАПОР) сообщило Французскому агентству новостей (AFP), что власти Израиля допрашивали некоторых из его сотрудников относительно атаки бойцов палестинского движения “Хамас” на израильскую территорию 7 октября.