Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уверенно обходит свою соперницу от демократов Камалу Харрис по уровню поддержки среди пользователей соцсети Х, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты организованного Илоном Маском опроса.