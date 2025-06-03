В Омске завершили ремонт бульвара Архитекторов. Правда, пока только в наших фантазиях. Вновь обратились в ИИ с просьбой преобразовать действительность.
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В Омске завершили ремонт бульвара Архитекторов. Правда, пока только в наших фантазиях. Вновь обратились в ИИ с просьбой преобразовать действительность.