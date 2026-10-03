Репетитор Ануфриев: интервальное повторение эффективнее многочасовой зубрёжки

Репетитор по русскому языку Данила Ануфриев рассказал, что интервальное повторение помогает лучше запоминать материал перед экзаменом, чем многочасовая зубрёжка.
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