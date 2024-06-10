RT: россияне рассказали, какие самые странные вопросы им задавали на собеседовании

Россияне рассказали, какие из вопросов на собеседовании они считают неуместными и странными. Большинство включило в список вопросы о знаке зодиака и времени рождения – так ответили 58% участников соответствующего исследования, передает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии